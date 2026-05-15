В Рязанской области семьям погибших при атаке ВСУ пообещали выплаты Малков: семьи погибших и пострадавших при атаке ВСУ получат выплаты

Семьи погибших и пострадавших при атаке ВСУ получат выплаты, заявил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале. В результате ударов БПЛА погибли четыре человека, семь госпитализированы.

Принял решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим, а также за утраченное имущество, — написал Малков.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 15 мая над Рязанью раздались мощные взрывы. Канал со ссылкой на очевидцев уточнял, что в одном из районов города наблюдается сильное задымление и пожар.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 15 мая российские силы ПВО сбили 355 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с украинской стороны. В частности, БПЛА сбивали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской и других областях.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пять беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись к столице, уничтожили силы противовоздушной обороны Министерства обороны России. На местах падения обломков работают экстренные службы, уточнил он.