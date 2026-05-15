Появилось видео с гробом Молчанова на похоронах

Похороны телеведущего Владимира Молчанова проходят в Церкви Космы и Дамиана в Шубине. Проститься с журналистом пришли заслуженный артист России, актер МХТ имени Чехова Андрей Давыдов, режиссер Иван Цыбин, а также генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, передает корреспондент NEWS.ru.

Ранее композитор Владимир Давыденко расссказал, что череда смертей близких людей подкосила Молчанова. Сначала журналист потерял супругу Консуэло Сегуру, затем старшую сестру и недавно единственную дочь Анну. Артист добавил, что у Молчанова были серьезные проблемы со здоровьем, но он никогда на них не жаловался.

