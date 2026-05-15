«Он изменился сразу»: друг покойного Молчанова о череде смертей в семье Композитор Давыденко: покойного Молчанова подкосила череда смертей в семье

Череда смертей близких людей подкосила телеведущего Владимира Молчанова, сообщил друг и композитор Владимир Давыденко на его похоронах в Церкви Космы и Дамиана в Шубине. Сначала журналист потерял супругу Консуэло Сегуру, затем старшую сестру и недавно единственную дочь Анну, передает корреспондент NEWS.ru.

Сначала Консуэло ушла, он изменился сразу. Потом Анечка Дмитриева, его сестра старшая, умерла. Вот Анечка, дочь умерла, — рассказал Давыденко.

Композитор добавил, что у Молчанова были серьезные проблемы со здоровьем, но он никогда на них не жаловался. В последнее время телеведущий часто попадал в больницы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Молчанова. Министр отметил, что его программы и репортажи собирали многомиллионную аудиторию.

Кроме того, телеведущий Владимир Познер назвал Молчанова честным человеком и истинным журналистом, который не шел на компромиссы. По его словам, коллега оставался верен своей профессии до конца.