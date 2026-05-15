В Армению направили почти тысячу тонн российской пшеницы Российскую пшеницу отправили в Армению через Азербайджан

В Армению транзитом через Азербайджан отправили 14 вагонов с российской пшеницей общим весом 977 тонн, сообщает Report. Груз отправился со станции Баладжары и проследует по линии Азербайджанских железных дорог.

По данным информагентства Trend, с момента снятия Азербайджаном запрета на транзит грузов в Армению всего через территорию страны из России было отправлено свыше 4 тыс. тонн удобрений, более 27 тыс. тонн зерна, 68 тонн гречихи и133 тонны алюминия.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Еревана и Москвы складываются непростые отношения. По его словам, Запад предпринимает попытки подмять под себя Армению.

Лавров также заявил, что попытки Запада втянуть Армению «на свою орбиту» могут обсудить на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, которые транслировались на сайте МИД РФ, Ереван рискует потерять все привилегии, которые у него существуют в рамках ЕАЭС. Дипломат также подчеркнул, что слышал новость о невозможности посетить форум ЕАЭС со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Лавров выразил свое сожаление по этому поводу.