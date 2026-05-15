15 мая 2026 в 13:16

В Конгрессе США ужаснулись потерям авиации в войне с Ираном

Конгрессмен Кейс: США теряли по одному самолету в день в войне с Ираном

США теряли в среднем по одному самолету в день в ходе войны с Ираном, заявил член Палаты представителей Конгресса США Эд Кейс. По его словам, которые передает Military Watch Magazine, всего США потеряли 39 летательных аппаратов за 40 дней.

Помимо уничтожения 39 самолетов, еще 10 получили повреждения различной степени, — заявил он.

При этом, основная часть потерь США в воздухе пришлась на сбитые Ираном беспилотники MQ-9 Reaper. Эти БПЛА использовались в глубине иранского воздушного пространства для выполнения задач, которые были слишком рискованными для пилотируемых летательных аппаратов. По оценкам издания, за время конфликта было сбито 24 таких БПЛА, а стоимость каждого из них составляет около $150 млн (11 млрд рублей).

Ранее представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Сардар Наини заявил, что иранские военные поразили 200 стратегических объектов США и Израиля. По его словам, которые приводит агентство IRNA, Вашингтон потерял четыре комплекса ПРО THAAD, а также 18 судов и нефтяных танкеров.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

