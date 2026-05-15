День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 13:56

В Иране оценили предложение вывезти обогащенный уран в Россию

Аракчи: Иран готов обсуждать идею вывоза обогащенного урана в Россию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран готов обсуждать идею вывоза обогащенного урана в Россию, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. Он отметил, что этот вопрос будет рассмотрен Тегераном позже, передает ТАСС.

Обсуждения этой темы с российской стороной будут позже, не сейчас, — сказал Аракчи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что только у Соединенных Штатов и Китая есть технологии для того, чтобы извлечь погребенный под землей иранский уран. По его словам, у Тегерана нет оборудования, чтобы его переместить.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран направил США ответ на предложение по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы. В документе Тегеран отверг требование о демонтаже своих ядерных объектов.

В свою очередь председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что Вашингтон не сможет принудительно изъять у Ирана запасы обогащенного урана без согласия Тегерана. Для этого также необходимы мир и детально проработанный совместно с МАГАТЭ план передачи урана, добавил он.

Мир
Иран
Россия
обогащение урана
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тюменью
Появились жуткие подробности нападения на девочку в Подмосковье
«Лукавят»: политолог о возможном пакте о ненападении на Ближнем Востоке
Иран и США отложили переговоры по обогащению урана
Росздравнадзор подал в суд на клинику, в которой умер ребенок
Овчинский: на северо-востоке Москвы построили новый жилой дом
Косметолог ответила, как относятся к россиянкам на конкурсах красоты
Путин анонсировал обширную деловую программу на ПМЭФ
Жильцы дома в Подмосковье спасли собаку после ее избиения хозяйкой
Разъяренные львы атаковали человека во Владимире
Ветеран ЦСКА раскрыл, кто станет чемпионом России по футболу
Авиаэксперт рассказал о плюсах перелетов по биометрии
Журналисту Соловьеву дали тюремный срок
Ситуация в аэропортах России 15 мая: перенос рейсов, что во Внуково
Власти раскрыли подробности массированной атаки ВСУ Рязань
В один регион привезли около 630 тыс. мальков лосося для выращивания
Путин принял неожиданное решение для ушедшего в отставку Гладкова
В аэропорту Грозного ввели временные ограничения
Налет на Рязань, раненые на ЗАЭС, пытки пленных: ВСУ атакуют Россию 15 мая
Путин рассказал, какие цифры в российской экономике его порадовали
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.