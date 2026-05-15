В Иране оценили предложение вывезти обогащенный уран в Россию

Иран готов обсуждать идею вывоза обогащенного урана в Россию, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. Он отметил, что этот вопрос будет рассмотрен Тегераном позже, передает ТАСС.

Обсуждения этой темы с российской стороной будут позже, не сейчас, — сказал Аракчи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что только у Соединенных Штатов и Китая есть технологии для того, чтобы извлечь погребенный под землей иранский уран. По его словам, у Тегерана нет оборудования, чтобы его переместить.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран направил США ответ на предложение по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы. В документе Тегеран отверг требование о демонтаже своих ядерных объектов.

В свою очередь председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что Вашингтон не сможет принудительно изъять у Ирана запасы обогащенного урана без согласия Тегерана. Для этого также необходимы мир и детально проработанный совместно с МАГАТЭ план передачи урана, добавил он.