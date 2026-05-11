«Единственные в мире»: Трамп раскрыл, кто сможет забрать уран у Тегерана Трамп: только США и Китай могут забрать из Ирана погребенный уран

Только у США и Китая есть технологии для того, чтобы извлечь погребенный под землей иранский уран, заявил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, которые передает РИА Новости, уран погребен очень глубоко, и у Тегерана нет оборудования, чтобы его переместить.

США и Китай — единственные страны в мире, которые могли бы его вывезти, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Ранее сообщалось, что Иран направил США ответ на предложение по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы. В документе Тегеран отверг требование о демонтаже своих ядерных объектов. Иран согласился лишь на приостановку обогащения урана, но не на срок в 20 лет, как этого добивается Вашингтон.

До этого Трамп заявил, что ситуация для Ирана изменилась, и теперь ему «не до смеха». Длительный период затягивания решений со стороны Тегерана завершился, уточнил республиканец. По его мнению, Иран на протяжении десятилетий вводил США в заблуждение, применял насилие и подавлял протесты.