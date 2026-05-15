Экстрасенсы назвали местонахождение пропавшей семьи Усольцевых

Экстрасенсы заявили, что Усольцевы могли добровольно укрыться в таежной избушке

Семья Усольцевых Фото: Социальные сети
Семья Усольцевых, пропавшая в сентябре 2025 года, может находиться в глухой таежной избе, где обосновалась несколько месяцев назад, сообщили NEWS.ru учредители фонда «Загадка Усольцевых», который занимается расследованием тайн повседневной жизни. По их словам, полученная от экстрасенсов информация позволяет говорить, что все члены семьи — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь — живы и здоровы.

Мы обратились к экстрасенсам. Они говорят, что Усольцевы уже много месяцев живут в избушке в глухой тайге. При этом глава семейства Сергей запасся продуктами, фильмами и книгами для домашнего образования ребенка. Он посчитал ситуацию в мире довольно тревожной и вместе с семьей предпочел укрыться, — сообщили в фонде.

Ранее отшельник Оджан Наумкин, который 20 лет прожил в алтайском лесу, также допустил, что Усольцевых могут найти живыми. По его словам, семья могла затаиться в охотничьей избушке.

Параллельно существуют и другие версии исчезновения Усольцевых. Среди них — принуждение к рабству, а также похищение с целью продажи на органы. Однако наиболее вероятными считаются давление на семью из-за раздела бизнеса или похищение по финансовым мотивам.

