Эксперт объяснил, почему пропавшие в тайге Усольцевы могли выжить Отшельник Наумкин: есть шанс, что пропавшая в тайге семья Усольцевых выжила

Пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых могут найти живыми, заявил Оджан Наумкин, который 20 лет прожил отшельником в алтайском лесу. По его словам, которые приводит aif.ru, семья, состоящая из родителей и маленького ребенка, могла провести время в охотничьей избушке.

Если там есть живность, может, ловили что-то, но в трескучие морозы всегда нужны дрова, даже если есть избушка охотничья. Но шансы, что они живы, конечно, всегда есть, — отметил Наумкин.

Ранее сообщалось, что исчезнувшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла столкнуться с нелегальными золотодобытчиками или так называемыми черными лесорубами. Как уточнил участвовавший в поисках экс-спасатель и альпинист Юрий Раилко, район реки Маны — крайне опасное место, где регулярно встречаются браконьеры и беглые заключенные.

До этого красноярский гид Алексей Исиченко заявил, что поиски пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых могут возобновить в июне. Он напомнил, что операция в конце января не дала результатов. Исиченко активно помогал в поисках супругов и их дочери осенью.