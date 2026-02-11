Зимняя Олимпиада — 2026
Директор заповедника рассказал, как зимует сибирская отшельница Лыкова

Директор заповедника Непомнящий: отшельница Лыкова зимует вместе с помощницей

Агафья Лыкова Агафья Лыкова Фото: Илья Питалев/РИА Новости
81-летняя сибирская отшельница Агафья Лыкова зимует вместе с помощницей по хозяйству, рассказал РИА Новости директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий. Сейчас женщина проживает на этой территории. Он отметил, что остается на связи с отшельницей. Директор заповедника подчеркнул, что здоровье Лыковой соответствует возрасту.

Пока все нормально, зимует. Вопросов не возникало... Я с ней на связи, с ней временно помощница, — рассказал Непомнящий.

Ранее сообщалось, что Лыкова больше 30 лет назад осталась совершенно одна в глухой сибирской тайге — и до сих пор не желает выходить к людям, несмотря на то, что родственники предлагали ей переехать в деревню. Она — последняя из семьи старообрядцев-беспоповцев, ушедших в тайгу в 30-х годах прошлого века.

