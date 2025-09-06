Куда пропала отшельница Агафья Лыкова? За что ее не любят, почему критикуют

81-летняя отшельница Агафья Лыкова больше 30 лет назад осталась совершенно одна в глухой сибирской тайге — и до сих пор не желает выходить к людям. Куда она пропала, что сейчас с ее здоровьем, почему ее не любят и критикуют, какие последние новости известны о ней?

Чем известна Агафья Лыкова

Агафья Лыкова родилась 17 апреля 1944 года. Она — последняя из семьи старообрядцев-беспоповцев, ушедших в тайгу в 30-х годах прошлого века. Несколько десятилетий семья скрывалась в лесу, пока в 1978 году на заимку в Хакасии не наткнулась группа геологов. Об отшельниках написали в газетах.

После обнаружения заимки члены семьи Лыковых жили недолго. За три месяца 1981 года умерли сразу трое детей Карпа Лыкова — сыновья Савин с Дмитрием и дочь Наталья. Предполагается, что их иммунитет не выдержал контакта с бактериями и вирусами. После смерти отца в 1988 году Агафья осталась совершенно одна. Ей тогда было за 40, впереди — десятилетия полного одиночества в суровой тайге.

Агафья Лыкова Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Родственники неоднократно предлагали ей переехать в деревню. Но отшельница категорически отказывалась. Главная причина — завет родителей никогда не покидать тайгу.

«Там [в городе] грязный воздух и вода», — объясняла она свое нежелание возвращаться к людям.

Старообрядческий митрополит Московский и всея Руси Корнилий предлагал Лыковой перебраться в столицу.

«Давай мы тебя отвезем в Москву, у нас есть старообрядческий центр, будешь там жить», — говорил он.

На это он получил ответ: «Нет, никуда я не поеду. Тятенька (отец. — NEWS.ru) сказал мне: „Уедешь отсюда — погибнешь“».

Агафья почти безвыездно проживает на заимке Лыковых в лесном массиве Абаканского хребта Западного Саяна (Хакасия). Она состоит в переписке с местными властями и нередко просит о помощи. Например, в 2018 году она через спутниковый телефон подала сигнал SOS из-за того, что осталась без еды. Информация тогда дошла до губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, он вылетел к Лыковой в тайгу.

За что критикуют Лыкову

Как заявил бывший глава Хакасии Виктор Зимин, на создание условий для отшельницы Лыковой тратятся миллионы рублей. Он возмутился тем, что к ней доставляют продукты вертолетами.

«Бабушка Агафья не является патриархом старообрядческой церкви и не имеет никакого статуса. Она проживает в заповеднике, где вообще это запрещено. Весь заповедник работает на нее, инспекторы ей колют дрова, прилетают вертолеты. Еще раз борт от соседей [из Кузбасса] прилетит для нее — и будет заявлено, что он не имеет права ни прилетать, ни садиться там», — пояснял свою позицию он.

Также Лыкову каждый раз персонально приходится предупреждать о запуске ракет с «Байконура», так как через горно-таежный участок «Заимка Лыковых» проходит траектория падения их ступеней.

«Перед запуском и после проводятся облеты местности. Главной целью этого полета стало оповещение о предстоящем запуске ракеты постоянно проживающей там Агафьи Лыковой и предложение ей эвакуироваться на это время», — сообщали представители Хакасского заповедника.

В соцсетях часто можно встретить негативные комментарии в адрес отшельницы: пользователи недовольны ее привилегированным положением. Россияне считают, что ни одному другому обычному гражданину власти и активисты не стали бы так активно помогать.

Агафья Лыкова встречает экспедицию Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Как Дерипаска построил дом для Лыковой

В конце ноября 2020 года Лыкова обратилась к бизнесмену Олегу Дерипаске с письмом, в котором поблагодарила за оказанную им ранее помощь — продукты, предметы быта, белье и посуду, а также попросила посодействовать ей в строительстве нового жилья вместо старой избушки. Дерипаска пообещал просьбу выполнить.

Уже в 2021 году Лыкова въехала в новый дом, построенный при поддержке бизнесмена. Избу освятил митрополит Корнилий.

Что известно о здоровье Лыковой

В 2022 году директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий сообщил, что со здоровьем Агафьи Лыковой все в порядке. По его словам, возле сибирской отшельницы работает охранный инспекторский состав, который занимается кордоном рядом с ее домом.

«Мы передвинули пост к ней поближе, чтобы Агафья могла дойти до нас. В летнее время привозим ей продукты, недавно решили вопрос со связью. Теперь она может нам позвонить», — сказал Непомнящий.

Также он рассказал, что ее периодически навещает группа волонтеров из 15 человек. Они помогают отшельнице справляться с урожаем, ремонтом и делами по дому.

В 2014 году врач Алексей Хухрев обнаружил у Лыковой крупное образование — «шишку» ниже груди диаметром 10–15 сантиметров и весом около четырех килограммов. Отшельница тогда сказала, что живет с ней уже более 26 лет. При весе всего 45 килограммов такая опухоль могла стать смертельной.

«Если это ее не убило за 20 с лишним лет, не думаю, что это настолько опасно», — заявил специалист, предположив, что это доброкачественная липома.

Покидать заимку для полноценной диагностики Агафья категорически отказалась.

