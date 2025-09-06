Предала Россию? Где и как живет Анна Нетребко, выступает ли в Европе

Анна Нетребко во время исполнения партии леди Макбет в опере «Макбет» итальянского композитора Джузеппе Верди на сцене Берлинской государственной оперы

Певица Анна Нетребко опубликовала фото сына Тияго в день его 17-летия; по информации СМИ, он учится в венской школе. Где и как сейчас живет сама Нетребко, выступает ли в Европе?

Что известно о сыне Нетребко

Нетребко никогда не скрывала, что у сына аутизм, однако, по ее словам, он не отстает от сверстников. По мнению знаменитости, таким детям, как ее сын, «никакой медицины не нужно», только любовь и внимание.

Певица родила Тияго от баритона из Уругвая Эрвина Шротта, с которым была помолвлена. Анна так и не зарегистрировала отношения с отцом первенца, а в 2013 году рассталась с ним.

Нетребко воспитывала сына вместе с певцом Юсифом Эйвазовым, за которого вышла замуж в 2015 году. Однако 26 июня 2024 года пара объявила о разводе. По словам артистов, они сохранили хорошие отношения и вместе продолжают воспитывать Тияго.

Нетребко предала Россию? Что она говорила об СВО

После начала СВО певица в своем блоге поделилась весьма осторожной позицией.

«Я хочу, чтобы война закончилась и люди могли жить в мире!» — написала Нетребко.

Также Анна заметила, что было бы неправильно заставлять артистов публично высказывать политические взгляды, в том числе критиковать свою страну. Она подчеркнула, что не является политиком.

Анна Нетребко Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Позже оперная дива сделала новую публикацию, где «категорически» осудила СВО, а также написала, что сожалеет, что ее «прошлые действия или заявления могли быть неправильно истолкованы». Исполнительница добавила, что не связана с российским лидером и вообще виделась с Владимиром Путиным «пару раз», а от правительства РФ никогда финансовой поддержки не получала.

Также она отметила, что живет в Австрии и платит в этой стране налоги.

Как Нетребко «отменяли» в Европе

«Антивоенные» высказывания не помогли певице побороть политическую цензуру. Концерты Нетребко отменяли в Лихтенштейне, Штутгарте, Таллине и Праге. Нью-йоркский театр Метрополитен-опера, в котором пела Нетребко, в марте 2022 года прекратил сотрудничество с певицей.

Тогда же и Баварская государственная опера поспешила прервать отношения с Нетребко, а ее менеджер за пределами России — агентство Centre Stage Artist Management — отказался от работы. Вскоре и миланский Ла Скала разорвал с ней контракт.

Выступает ли сейчас Нетребко в Европе

В 2024 году Нетребко объявила о возвращении на европейскую сцену. Анна сообщила подписчикам, что снова начнет выступать в Берлинской государственной опере.

«Уже в сентябре я вернусь в новую постановку оперы „Набукко“. А также в мае исполню „Трубадура“! Две прекрасные вердиевские оперы», — написала певица.

В феврале 2025-го она выступила на гала-концерте в Опере Палм-Бич во Флориде. Весной в Цюрихском оперном театре Нетребко исполнила партию Леоноры в опере Джузеппе Верди «Сила судьбы». Также у нее были запланированы концерты в Вероне, Лондоне, Берлине и во многих других странах Европы.

Но до сих пор появлению Нетребко на сцене рады не все. В Словакии весной этого года несколько десятков человек пришли на акцию протеста перед ее концертом в Братиславе. Некоторые использовали лозунг «Позор зрителям!». Пришедшие также свистели вслед тем, кто заходил в театр.

Кто ищет Нетребко в России

По данным СМИ, Нетребко заподозрили в нелегальной перепланировке жилплощади в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что ремонт могли сделать в целях организации хостела в квартире на улице Союза Печатников.

В администрацию Адмиралтейского района направили обращение сотрудники государственной жилищной инспекции, в котором содержалась информация о правонарушении. В квартиру прибыла комиссия для проведения проверки, однако собственница жилья воспрепятствовала этой процедуре, писал NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрист Александр Хаминский сообщил NEWS.ru, что игнорирование законных требований может грозить Нетребко штрафом в 150 тысяч рублей или годом лишения свободы.

По его словам, коммунальщики уполномочены проверять соблюдение норм жилищного права, так как перепланировка может затрагивать несущие конструкции, инженерные сети или права других собственников. Отказ предоставить доступ для проверки квалифицируется как неисполнение судебного решения, подчеркнул Хаминский.

«Если выяснится, что незаконная перепланировка привела к нарушению противопожарного законодательства, санкция может вырасти до 500 тысяч рублей. Кроме того, суд может применить принудительное вскрытие помещения или арест имущества», — рассказал юрист.

