Ушла из жизни единственная дочь великого композитора

На 89-м году жизни скончалась Ивонн Кальман — единственная дочь всемирно известного композитора Имре Кальмана, написала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) оперная певица Анна Нетребко. Она подчеркнула, что будет помнить знаменитость.

Моя дорогая Ивоннека Кальман! Мы тебя помним. 1937–2025, — написала Нетребко.

Кальман оставалась последней прямой наследницей великого композитора и всю жизнь посвятила сохранению его творческого наследия. Она отмечала, что не обладала талантом отца, но стремилась к тому, чтобы его музыка продолжала жить. Среди наиболее знаменитых работ Имре Кальмана — оперетты «Сильва», «Баядера» и «Принцесса цирка». Сам маэстро ушел из жизни в 1953 году, а его супруга Вера Макинская-Кальман — в 1999 году.

Ранее на 53-м году жизни скончался якутский музыкант Иннокентий Гаврильев-Лэкиэс. Причиной смерти артиста, выступавшего под сценическим псевдонимом Лэкиэс, стала продолжительная болезнь. Он был известен как талантливый исполнитель, инструменталист и автор песен, чье творчество оставило значительный след в музыкальной культуре региона.