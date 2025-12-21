Новый год-2026
21 декабря 2025 в 14:12

Композитор Лора Квинт рассказала о последних днях актера и поэта Денисова

Композитор Квинт: актер и поэт Денисов ушел из жизни счастливым человеком

Лора Квинт Лора Квинт Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/Global Look Press
Композитор Лора Квинт рассказала NEWS.ru, что актер и поэт Николай Денисов ушел из жизни счастливым человеком. Собеседница отметила, что он был окружен любящей семьей, оставался творчески востребованным и мог еще многое сделать.

Я думаю, все, что я говорю, подтвердят все его многочисленные друзья. 1 октября мы отметили 80 лет, и Коля устроил пир горой. Он принял в Москве 150 человек и 50 человек в Питере. Он старался пригласить всех людей, с которыми судьба его сталкивала. Это уже говорит о том, какой это человек. И я рада, что он ушел из жизни в полном достатке, востребованности творческой, окруженный любящей семьей и даже чудесным правнуком. Ушел счастливый человек. Хоть многое мог бы еще сделать, у нас осталось незаконченными четыре произведения. Они закончены, но все остальное немного не доделано. Я, конечно, в память о Коле все это сделаю. Конечно, хотелось бы, чтобы он это увидел, находясь на земле, но что делать? Надеюсь, что он увидит это с небес, ― рассказала Квинт.

Композитор подчеркнула, что они с Денисовым родом из Санкт-Петербурга. Однако настоящая популярность к ним пришла в Москве, за что они всегда были благодарны столице, отметила Квинт.

На меня большое впечатление произвело то, что я разговаривала с Николаем днем (19 декабря. ― NEWS.ru), потому что это был день Николая Чудотворца — его небесного покровителя. Поразительно то, что, придя на землю 19 декабря 2025 года, Николай Чудотворец ушел, забрав с собой Колю в конце дня. Поэтому Денисов ушел как праздник. Николай Денисов был очень веселым человеком и любил застолья. Многое рождалось во время этих застолий. Он не был ханжой. Николаю Чудотворцу виднее, кто праведник, а кто нет. В данном случае я, как человек верующий, доверяю Богу, а следовательно, и Николаю Чудотворцу. Это вызывает у меня трепет и благодарность судьбе за то, что столько лет Николай Денисов был моим верным другом, ― поделилась Квинт.

Ранее стало известно, что Денисов умер в возрасте 80 лет, информация о его кончине 19 декабря появилась на портале «Кино-театр.ру». Советский и российский артист театра и кино был широко известен зрителям благодаря ролям в популярных телевизионных проектах.

актеры
поэты
театры
композиторы
Софья Якимова
С. Якимова
