18 марта 2026 в 17:14

Послу РФ вручили в Молдавии странную бутылку и потребовали объяснений

Захарова: Молдавия вручила послу России бутылку с мутной жидкостью

Фото: МИД РФ
Власти Молдавии решили увязать загрязнение реки Днестр с российской атакой на Днестровскую ГЭС на Украине и в качестве «доказательства» вручили послу РФ Олегу Озерову бутылку с мутной жидкостью, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Дипломат обратила внимание, что никаких экспертиз, описаний или химических анализов приложено не было, передает корреспондент NEWS.ru.

Что предполагалось сделать с этой бутылкой, молдавские дипломаты не уточнили и какого-либо анализа, каких-либо выкладок, какого-либо описания того, что туда было налито, естественно, не представили, — подчеркнула она.

Ранее генсек СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Молдавия не стала уведомлять Содружество Независимых Государств о своем выходе, но уже готовится покинуть организацию. При этом, по его словам, процесс уже начался. При этом он отметил, что правительство Молдавии заявило о сохранении экономических соглашений в рамках СНГ. Это, подчеркнул генсек, гарантия того, что Москва и Кишинрев «еще будут вместе».

