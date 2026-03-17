17 марта 2026 в 14:37

«Мы еще будем вместе»: генсек СНГ о резонансном решении Молдавии

Лебедев: Молдавия начала процедуру выхода из СНГ

Молдавия не уведомляла СНГ о выходе, но готовится покинуть организацию, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев. По его словам, которые передает ТАСС, процесс уже начался.

Нет, они не уведомили нас. И для этого нужно решение парламента. Я предполагаю, что парламент, наверное, утвердит. Но тем не менее, уже было заявлено со стороны правительства Молдавии о том, что они остаются в экономических соглашениях в рамках СНГ. А это гарантия того, что мы еще будем вместе, — сказал Лебедев.

Политолог Александр Кориненко уверен, что отказ властей Молдавии от соглашений со странами СНГ станет шагом к региональной изоляции. Он пояснил, что республика еще не готова к вступлению в ЕС, при этом руководство пытается переориентировать на него экономику страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что власти Молдавии нацелены на вступление в Евросоюз, который пока не сделал никаких конкретных предложений о помощи или развитии. По ее словам, единственным результатом этого шага станет втягивание Кишинева в орбиту геополитических интересов ЕС.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

