14 марта 2026 в 00:15

В Румынии прокомментировали объединение с Молдавией

Посол РФ в Румынии Липаев: Бухарест не потянет объединение с Молдавией

Румыния не потянет объединение с Молдавией и власти в Бухаресте это осознают, сообщил ТАСС посол РФ в Румынии Владимир Липаев. Дипломат отметил, что идея единства румын и молдаван прочно укоренилась в общественном сознании благодаря пропаганде.

Мысль о том, что румыны и молдаване якобы единый, но разделенный народ, видимо, не надо пояснять, кто, по мнению Бухареста, его разделил, благодаря агрессивной пропаганде достаточно прочно укоренилась здесь в общественном сознании, — заявил Липаев.

По словам посла, Молдавия — одна из беднейших стран Европы во многом из-за политики команды Санду. В Румынии опасаются, что бюджет не выдержит расходов на объединение.

Ранее правительство Молдавии одобрило денонсацию основополагающих соглашений, на которых базируется членство республики в СНГ. Инициатором такого шага выступил молдавский МИД, по мнению которого ключевые принципы содружества якобы не соблюдаются.

Тем временем председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил мнение, что решение молдавских властей о денонсации базовых договоров Содружества Независимых Государств ввергает республику в полосу неопределенности и грозит тяжелыми последствиями для граждан. Такой шаг был продиктован не интересами общества, а давлением Запада, прежде всего Евросоюза, который давно вел работу в этом направлении.

