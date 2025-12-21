Новый год-2026
21 декабря 2025 в 08:08

В возрасте 80 лет скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер и поэт Николай Денисов умер на 81-м году жизни

Николай Денисов Николай Денисов Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Актер Николай Денисов, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», умер в возрасте 80 лет, информация о его кончине 19 декабря появилась на портале «Кино-театр.ру». Советский и российский артист театра и кино был широко известен зрителям благодаря ролям в популярных телевизионных проектах. Он снимался в таких сериалах, как «Убойная сила», «Глухарь», «Ищейка», «Морозова-2» и многих других.

Помимо актерской деятельности, Николай Денисов занимался поэзией и писал тексты песен. Он является автором стихов для нескольких композиций Валерия Леонтьева, включая песни «Я заводной», «Кабаре» и «Шери».

Ранее народный артист России Анатолий Лобоцкий, известный по сериалу «Молодежка», умер на 67-м году жизни. Информацию о его кончине подтвердило окружение актера. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Несмотря на возраст, Лобоцкий продолжал активно работать. Он выступал на сцене театра имени Владимира Маяковского и регулярно снимался в кино.

До этого в Нидерландах на 83-м году жизни скончался режиссер Паул де Нойер. Причиной смерти стал рак. Де Нойер родился в 1943 году и начал интересоваться искусством еще в детстве, особенно после посещения выставки магического реализма. Среди его известных работ — фильмы «Выход» и «Я должен видеть». Помимо режиссуры, он также занимался фотографией и оформлением музыкальных альбомов.

