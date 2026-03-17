Гибель россиянки от падения льда привела к задержанию директора УК На Камчатке задержали директора УК после гибели женщины от падения льдины

Директора управляющей компании на Камчатке задержали по подозрению в оказании некачественных услуг после гибели местной жительницы при падении льдины с крыши жилого многоквартирного дома, передает пресс-служба СУ СК по региону. По версии следствия, фигурант не организовал вовремя очистку от снега и наледи кровли дома №38 на Советской улице.

Задержан директор управляющей компании по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекших смерть женщины, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате падения наледи погибла 54-летняя женщина. По информации регионального Минздрава, россиянка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда бригады скорой помощи.

Мэр Камчатки Евгений Беляев также обвинил в трагедии управляющую компанию. Он сообщил, что она трижды получала предостережения от администрации Петропавловска-Камчатского до смертельного инцидента. Как подчеркнул градоначальник, женщина погибла из-за халатности сотрудников УК.