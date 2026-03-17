Гибель россиянки от падения льда привела к задержанию директора УК

Директора управляющей компании на Камчатке задержали по подозрению в оказании некачественных услуг после гибели местной жительницы при падении льдины с крыши жилого многоквартирного дома, передает пресс-служба СУ СК по региону. По версии следствия, фигурант не организовал вовремя очистку от снега и наледи кровли дома №38 на Советской улице.

Задержан директор управляющей компании по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекших смерть женщины, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате падения наледи погибла 54-летняя женщина. По информации регионального Минздрава, россиянка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда бригады скорой помощи.

Мэр Камчатки Евгений Беляев также обвинил в трагедии управляющую компанию. Он сообщил, что она трижды получала предостережения от администрации Петропавловска-Камчатского до смертельного инцидента. Как подчеркнул градоначальник, женщина погибла из-за халатности сотрудников УК.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девушка оставила родителей без единого гроша из-за мошенников
Военэксперт объяснил, почему летом ситуация для ВСУ станет критической
«Первоочередные»: Шойгу о целях Украины в России
ВСУ пытались атаковать Россию за четыре часа с помощью 30 БПЛА
Стало известно о масштабах разрушений культурного наследия Ирана
Появились детали освобождения Сопычи
Ресторатор объяснил, почему не появляются новые фудкорты
Аномальная жара или мощное похолодание? Погода в Москве до конца марта
Проект без сюрпризов: как раннее участие подрядчика снижает риски
Названо место, где похоронят Ершова
Замедление домашнего интернета в России: что известно, где не работает
Токаев объявил о первой в истории Казахстана амнистии
Новый удар по мигрантам: выдворять будут по широкому списку, что известно
Киберэксперт объяснил, безопасны ли домофоны с системой распознавания лиц
Токаев объявил 15 марта государственным праздником в Казахстане
В Госдуме ответили, грозит ли России кризис из-за запрета мессенджеров
Премьер Бельгии оправдался после слов о нормализации отношений с Россией
Ван Дамм рассказал об особом отношении к Путину
В Казахстане окончательно приняли новую конституцию
Песков заявил о готовности России оказать Кубе всю посильную помощь
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

