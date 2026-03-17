17 марта 2026 в 07:07

Крыша автобусной остановки убила женщину в российском регионе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Петропавловске-Камчатском при обрушении крыши автобусной остановки погибла 54-летняя женщина, сообщила пресс-служба краевого Минздрава. По его данным, россиянка получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла до приезда бригады скорой помощи.

Женщина 54 лет скончалась на автобусной остановке в районе 46-го лицея в Петропавловске-Камчатском. В результате обрушения конструкции крыши она получила травмы, несовместимые с жизнью. Женщина скончалась до приезда бригады скорой помощи, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что крыша бассейна обрушилась в детском лагере «Лесная поляна» в городе Киселевске Кемеровской области. Причиной инцидента стало скопление снега, в результате никто не пострадал. В городе начали доследственную проверку.

До этого в Перми временно расселили жителей дома после обрушения крыши из-за снега. Уточнялось, что жильцов разместили в пунктах временного пребывания и у родственников. При этом в доме были отключены отопление, газ и водоснабжение, а территория была огорожена. На месте организовали дежурство спасателей.

