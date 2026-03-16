Крыша бассейна обрушилась в российском детском лагере

Крыша бассейна обрушилась в детском лагере в городе Киселевске Кемеровской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в своем Telegram-канале. Причиной инцидента стало скопление снега, в результате никто не пострадал. В городе начали доследственную проверку.

В здании бассейна детского лагеря «Лесная Поляна» из-за скопления снежных масс произошло обрушение кровли, — говорится в сообщении.

Ранее в Перми временно расселили жителей дома после обрушения крыши из-за снега. Уточняется, что жильцов разместили в пунктах временного пребывания и у родственников. При этом в доме были отключены отопление, газ и водоснабжение, а территория была огорожена.

До этого в Пермском крае из-за снежных масс обрушилось несколько крыш домов. По фактам обрушения кровель в трех муниципалитетах региона возбудили уголовные дела. Происшествия произошли в течение двух дней. Также в Соликамске Пермского края сугроб, соскользнувший с крыши, смял автомобиль, в котором находился водитель. Мужчина попал под завалы у торгового центра «Гостиный двор».