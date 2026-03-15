15 марта 2026 в 17:28

Снежная шапка смяла крышу в российском городе

Власти Перми расселили жильцов дома после обрушения крыши

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Перми временно расселили жителей дома после обрушения крыши из-за снега, сообщила ЕДДС города. Там уточнили, что жильцов разместили в пунктах временного пребывания и у родственников.

По словам представителей ведомства, в доме отключены отопление, газ и водоснабжение, а территория огорожена. На месте организовано дежурство спасателей МКУ «Пермская городская служба спасения», а управляющая компания занимается очисткой кровли от снега.

По информации ЕДДС, инцидент произошел еще 13 марта, из-за давления накопившегося снега частично обрушилась кровля дома. Повреждены покрытие крыши и перекрытия второго этажа, а также лестничная клетка и квартиры.

Инспекция госжилнадзора совместно с прокуратурой Индустриального района Перми организовала проверку. Следственными органами возбуждено уголовное дело.

Ранее в Перми возбудили уголовное дело после гибели двухлетней девочки, на которую сошел снег с крыши частного дома. Трагедия произошла на садовом участке, где ребенок находился на улице вместе с отцом. Ребенок получил тяжелые травмы и скончался в больнице в тот же день.

крыши
Пермь
снег
обрушения
