Легковушка на полном ходу влетела в остановку в Перми

Машина врезалась в остановку в Перми

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Водитель легкового автомобиля Renault Duster въехал в остановку на ул. Солдатова в Перми, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Пермскому краю. В регионе отметили, что пострадали четыре человека, их госпитализировали.

Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Renault Duster, по невыясненным пока обстоятельствам допустил наезд на остановку общественного транспорта. По предварительной информации, в результате автоаварии травмы получили три пешехода, а также водитель, — указали в управлении МВД.

Три человека были направлены в травмпункт, еще один — в больницу для осмотра. Состояние всех пострадавших удовлетворительное.

Ранее в результате ДТП на юго-востоке Москвы автомобиль каршеринга вылетел в кювет и перевернулся. Четыре человека выпали из машины, один из них скончался. Пострадавших доставили в больницы, у двоих диагностировали тяжелые травмы, у третьего — ушиб головы.

До этого в Тутаеве Ярославской области на пересечении двух проспектов столкнулись ВАЗ-2110 и Toyota Camry. Водитель и пассажир отечественной легковушки доставлены в больницу. Автомобили после удара сбили дорожный знак, но пешеходы, находившиеся рядом, чудом не пострадали. Полиция проводит проверку

