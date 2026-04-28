Легковушка на полном ходу влетела в остановку в Перми

Водитель легкового автомобиля Renault Duster въехал в остановку на ул. Солдатова в Перми, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Пермскому краю. В регионе отметили, что пострадали четыре человека, их госпитализировали.

Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Renault Duster, по невыясненным пока обстоятельствам допустил наезд на остановку общественного транспорта. По предварительной информации, в результате автоаварии травмы получили три пешехода, а также водитель, — указали в управлении МВД.

Три человека были направлены в травмпункт, еще один — в больницу для осмотра. Состояние всех пострадавших удовлетворительное.

