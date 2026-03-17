17 марта 2026 в 17:32

Сейсмолог назвал различие между землетрясениями в Магадане и на Камчатке

Курткин: у землетрясений в Магадане и на Камчатке разная глубина очагов

Землетрясения в Магаданской области и на Камчатке отличаются друг от друга своей природой, заявил РИА Новости директор магаданского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Сергей Курткин. По его словам, в том числе они имеют различную глубину очагов.

Я сильно сомневаюсь, у нас природа землетрясений совершенно разная. Там (в Камчатском крае — NEWS.ru.) они глубинные и связаны с зонами субдукции, а у нас (в Магаданской области — NEWS.ru.) они на поверхности, то есть они до 30 километров, коровые, поэтому связи с Камчаткой нет, — уточнил сейсмолог.

Сейсмолог пояснил, что в Магадане землетрясения случаются не так часто, как на Камчатке. Подобное землетрясение, которое произошло во вторник, было зафиксировано примерно 10 лет назад.

Ранее сообщалось, что подземные толчки в Магадане ощущались в течение нескольких секунд около 22:00 по местному времени (около 14:00 мск). В квартирах затряслись люстры, а с полок начала падать посуда и книги. Некоторые горожане в страхе выбежали на улицу.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

