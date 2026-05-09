Салют в честь Дня Победы на Камчатке попал на видео

Салют в честь Дня Победы на Камчатке попал на видео

На Камчатке прогремел праздничный салют в честь Дня Победы, сообщает Telegram-канал SHOT. Огненные залпы окрасили ночное небо в оранжевый, красный и зеленые цвета. Ожидается, что салют будет и в ряде других городов России.

Очевидцы рассказали, что праздничные залпы были видны с разных точек Петропавловска-Камчатского. Салют также состоялся над Анадырем на Чукотке.

Ранее стало известно, что власти Красноярского края направят около 10 млн рублей на десятиминутное пиротехническое шоу ко Дню Победы. Это на 1,5 млн больше, чем годом ранее.

Между тем президент РФ Владимир Путин в ходе неформальной беседы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо дал высокую оценку организации военного парада на Красной площади. Глава государства подчеркнул, что торжественное мероприятие прошло в сдержанной и подобающей атмосфере. Характеризуя праздничное шествие, российский лидер отметил профессионализм участников.