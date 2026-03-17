17 марта 2026 в 12:54

Лариджани одним постом развеял слухи о своей гибели

Лариджани опубликовал пост с соболезнованиями на фоне новостей о своей гибели

Али Лариджани Фото: stringer/XinHua/Global Look Press
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани опубликовал в соцсети X соболезнования в адрес погибших иранских моряков. Это произошло на фоне сообщений из Израиля о гибели чиновника в ходе новых ударов ЦАХАЛ.

Память о них навсегда останется в сердцах иранского народа, — говорится в публикации Лариджани.

Ранее израильский телеканал N12 сообщил, что одной из целей ударов Армии обороны Израиля по территории Ирана в ночь на 17 марта был Лариджани. В настоящий момент политик также занимает пост советника верховного лидера страны.

Тем временем в пресс-службе ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира иранского народного ополчения «Басидж» Голамреза Сулеймани. Уточняется, что убийство произошло в Тегеране.

До этого израильский телеканал «Канал 14» обнародовал в эфире обновленный список целей ЦАХАЛ, в который вошли высшие политические и военные руководители Ирана. В перечне оказались новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи, Али Лариджани, глава судебной системы и командование КСИР.

