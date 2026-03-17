Стала известна судьба пропавшего в Москве актера из «Бумера»

Пропавший накануне, 16 марта, в Москве актер Марийского ТЮЗа Сергей Мамаев, известный по роли в фильме «Бумер», найден живым и невредимым, сообщила РИА Новости его супруга Анджела Мамаева. Заслуженная артистка Республики Марий Эл лаконично подтвердила, что с мужем все в порядке, но не стала вдаваться в подробности его исчезновения.

Все нормально. Нашелся, — сказала собеседница агентства.

Сергей Мамаев является народным артистом Республики Марий Эл и хорошо знаком зрителям не только по театральным работам, но и по ролям в кино. Он снимался в таких известных проектах, как «Бумер», «Эшелон», «В августе 44-го», «Монах и бес», «Раскол», «Невеста» и комедии «Мечтать не вредно».

В последнее время артист активно работал в театре, часто исполняя роли сказочных персонажей. Его творческая деятельность была тесно связана с национальной культурой — Мамаев выступал на сцене как на русском, так и на марийском языках.

Ранее о пропаже Мамаева сообщил Telegram-канал SHOT. По информации канала, он не вышел на сцену во время гастролей Марийского ТЮЗа и вскоре покинул театр, после чего перестал выходить на связь. Как писали авторы, перед показом спектакля «Мертвые души» артист мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.