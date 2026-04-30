Гендиректора «Автодора» будут судить в Москве Дело о хищении 18 млрн рублей в «Автодоре» будут рассматривать в Москве

Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство защиты гендиректора СК «Автодор» Рамиля Шайдуллина о переносе судебного процесса из Казани в столицу, сообщает РИА Новости. Материалы уголовного дела о хищениях на сумму 18 млрд рублей будут направлены для разбирательства в Бутырский суд Москвы.

В связи с изменением подсудности обвиняемого Шайдуллина в ближайшее время повторно этапируют в Москву из казанского СИЗО-1. Ранее старт процесса по делу о строительстве участка трассы М-12 планировался в Советском райсуде Казани, однако заседание было приостановлено из-за ходатайства адвокатов. Защита настояла на передаче дела в Верховный суд РФ для смены места проведения слушаний, что и было в итоге реализовано.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев оперативно покинул пределы России сразу после своей отставки. Чиновник стремительно выехал за рубеж, использовав Минск в качестве транзитного пункта. Спешный отъезд экс-главы «Российского экологического оператора» (РЭО) подтверждают источники в госструктурах и следственных органах.