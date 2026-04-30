Экс-глава РЭО Денис Буцаев покинул Россию после вызова на допрос

Бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев оперативно покинул пределы России сразу после своей отставки, сообщает издание «Ведомости». Чиновник стремительно выехал за рубеж, использовав Минск в качестве транзитного пункта. Спешный отъезд экс-главы «Российского экологического оператора» (РЭО) подтверждают источники в госструктурах и следственных органах.

Причиной такого шага стали уголовные дела о мошенничестве, возбужденные в отношении руководящего состава ППК «РЭО», утверждает газета. Фигурантами дел стали административный директор Юрий Валдаев, финансовый директор Максим Щербаков и замгендиректора Екатерина Степкина. Сам Буцаев упоминается в материалах следствия и ранее уже вызывался на допрос в Следственный комитет.

До назначения в министерство в марте 2025 года Буцаев дважды возглавлял РЭО, а также занимал высокие посты в руководстве Московской и Белгородской областей. Госкомпания, которой он руководил, создавалась для координации мусорной реформы в рамках нацпроекта «Экология». Теперь деятельность бывшего топ-менеджмента организации стала объектом пристального внимания правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что Буцаев покинул свой пост по собственному желанию. Решение вступило в силу 24 апреля в установленном порядке.