ВСУ атаковали автомобиль под Белгородом Мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области, ранен мужчина, сообщил в МАКСе региональный оперштаб. Число пострадавших из-за детонации дрона в Шебекине увеличилось до двух, госпитализирован сотрудник МЧС.

Количество пострадавших в результате детонации дрона на территории коммерческого объекта в городе Шебекине увеличилось до двух человек. В городскую больницу № 2 г. Белгорода госпитализирован сотрудник МЧС, получивший акубаротравму. В селе Замостье Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль. Мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки, рук и ног бойцы «БАРС-Белгород» доставили в Грайворонскую ЦРБ, — говорится в сообщении.

На территории предприятия в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа зафиксирован удар FPV-дрона. В Шебекине дрон сдетонировал на парковке коммерческого объекта, в результате посечены пять автомобилей.

При атаке второго беспилотника выбиты оконные конструкции в административном здании того же предприятия. В селе Маломихайловка от удара FPV-дрона полностью сгорела кабина грузового автомобиля.

В Валуйском округе, в селе Долгое, детонация FPV-дрона привела к повреждениям кровли, окон и ограждений двух частных жилых домов, а также надворной постройки. В оперштабе добавили, что информация о других последствиях уточняется.

Ранее оперативный штаб региона сообщил, что в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины на Белгородскую область один человек погиб и двое получили ранения. Украинские силы продолжают наносить удары по территории области, отметили в ведомстве. В поселке Красная Яруга мужчина получил крайне тяжелые травмы от атаки дрона.