Стало известно, с кем Путин планирует скоро встретиться «Ведомости»: Путин может встретиться с депутатами Думы 27 июля в Кремле

Президент России Владимир Путин может провести встречу в Кремле с депутатами Госдумы в итоговый день работы восьмого созыва — 27 июля, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на четверых парламентариев. Предполагается, что после пленарного заседания депутаты переместятся в Георгиевский зал, где состоится встреча с главой государства.

Предполагается, что после итогового пленарного заседания мы переместимся в Георгиевский зал, — рассказал один из собеседников издания.

В ходе заседания председатель ГД Вячеслав Володин подведет итоги работы за пять лет, а руководители фракций могут высказаться по актуальным вопросам. Выборы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября — в них впервые примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее председатель комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Владимир Джабаров заявил, что страны Запада развернули масштабную кампанию по вмешательству в предстоящие выборы в Госдуму. Он подчеркнул, что любые попытки вмешательства будут пресечены и нейтрализованы.