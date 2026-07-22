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22 июля 2026 в 11:46

«Индустрия убийства»: Захарова об отношении Запада к жителям Донбасса

Захарова заявила, что Запад поддерживает «индустрию убийства» мирных жителей

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Западные страны поддерживают «индустрию дистанционного убийства» мирных жителей Донбасса, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова во время доклада «Преступления киевского режима против мирного русского населения города Константиновки». По ее словам, которые передает РИА Новости, против людей применяется специальная технология.

Доклад, который представляют сегодня, отличается от предыдущих одной важной чертой: показывает, как в Донбассе выстроилась целая индустрия дистанционного убийства мирного населения — со своей технологией, со своей логистикой и, что, пожалуй, самое страшное, при ежедневной поддержке со стороны Запада, — отметила дипломат.

Ранее представитель МИД России заявила, что Евросоюз заблокировал Международному агентству по атомной энергии и другим профильным организациям возможность профессионально реагировать на удары ВСУ по атомным объектам. По ее словам, ЕС буквально «подбрасывает чепчики» в воздух и улюлюкает.

Также Захарова сообщила, что Россия призывает мировое сообщество осудить президента Украины Владимира Зеленского за атаку на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Она подметила, что удар Киева по проекту вредит всем его странам-участницам, в том числе США и государствам Европы.

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