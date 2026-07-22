«Газпром-Медиа Холдинг» вместе с Первым каналом снимет детектив «ХРУМ»

«Газпром-Медиа Холдинг» совместно с Первым каналом снимет полнометражный художественный фильм «ХРУМ» в жанре сказочного детектива. Роль полицейского Добрыни озвучит рэпер Баста, в кастинге также заняты актеры Ангелина Стречина, Мирон Проворов и Сильвия Дадалян. Соинвесторами и дистрибьюторами выступят «Первый канал», «Централ Партнершип» и ГПМ Радио. Съемки начнутся в августе, режиссером стал Игорь Волошин, а сценаристом — Петр Воскресенский.

Проект «ХРУМ или Сказочный детектив» был создан творческой командой Детского радио и выходит в эфир с 2016 года — на сегодняшний день выпущено уже более 150 эпизодов. Подкаст уверенно лидирует среди детского цифрового контента: только за 2025 год на стриминговых платформах зафиксировано около 300 миллионов прослушиваний. Помимо радиоэфира, проект успешно развивается в других форматах: изданы четыре книги и поставлены три театральных спектакля.

Ранее генеральный директор ГПМ Радио (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») Вадим Терещук в рамках ПМЭФ-2026 высказался о роли искусственного интеллекта в современной радиоиндустрии. Он принял участие в дискуссии «Интеллект в помощь: новая ИИ‑экономика». По его словам, нейросети в этой сфере — вовсе не замена ведущих специалистов, а лишь ценный инструмент для сокращения издержек и освобождения времени для более важных задач.