Россия призывает мировое сообщество осудить президента Украины Владимира Зеленского за атаку на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подметила, что удар Киева по проекту вредит всем его странам-участницам, в том числе США и государствам Европы. Комментарий Захаровой опубликовали на сайте дипведомства.

Среди них (стран-участниц. — NEWS.ru) есть и те, кто не жалеет средств на масштабную военную и финансовую помощь Украине. Но режим В. Зеленского ни во что не ставит причиняемый ВСУ экономический ущерб его американским и европейским союзникам. Киевская хунта, подобно змее из известной басни, безжалостно кусает руку дающего, — заявила Захарова.

Она отметила, что Россия ждет соразмерной оценки произошедшего. Представитель российского МИД пояснила, что отсутствие реакции власти РФ будут расценивать как одобрение террористических действий Киева.

Ранее Россия осудила удары Украины по КТК. Захарова отметила, что это уже пятый акт агрессии против этого гражданского объекта.