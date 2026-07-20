В МИД России отреагировали на удары Киева по объектам КТК Захарова: Россия осуждает теракт Украины на объектах КТК

Россия осуждает теракт Украины на объектах Каспийского трубопроводного консорциума, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что эти атаки бьют по всем странам — участницам проекта, в том числе по США и Европе.

В том, что за этим нападением стоит киевский нацистский режим, нет никаких сомнений. Это уже пятый акт агрессии против находящегося под защитой международного права гражданского объекта компании. Решительно осуждаем этот теракт и действия всех сторон, способствовавших его планированию и реализации, — заявила Захарова.

Ранее Минэнерго Казахстана подтвердило атаку беспилотника по танкеру Nesla. Судно находилось под погрузкой на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. По имеющейся информации никто не пострадал. Также удалось избежать пролива нефти в водоем.

Кроме этого, МИД Казахстана решительно осудил атаки на гражданские суда. В ведомстве пояснили, что власти считают подобные удары посягательством на экономические интересы республики.