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20 июля 2026 в 16:45

В МИД России отреагировали на удары Киева по объектам КТК

Захарова: Россия осуждает теракт Украины на объектах КТК

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Россия осуждает теракт Украины на объектах Каспийского трубопроводного консорциума, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что эти атаки бьют по всем странам — участницам проекта, в том числе по США и Европе.

В том, что за этим нападением стоит киевский нацистский режим, нет никаких сомнений. Это уже пятый акт агрессии против находящегося под защитой международного права гражданского объекта компании. Решительно осуждаем этот теракт и действия всех сторон, способствовавших его планированию и реализации, — заявила Захарова.

Ранее Минэнерго Казахстана подтвердило атаку беспилотника по танкеру Nesla. Судно находилось под погрузкой на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. По имеющейся информации никто не пострадал. Также удалось избежать пролива нефти в водоем.

Кроме этого, МИД Казахстана решительно осудил атаки на гражданские суда. В ведомстве пояснили, что власти считают подобные удары посягательством на экономические интересы республики.

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Мария Захарова
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