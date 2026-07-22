В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки сотрудников МВД и Росгвардии Депутат Чаплин: сотрудники МВД и Росгвардии с детьми получат соцвыплаты на жилье

В рамках новых мер поддержки сотрудники Министерства внутренних дел РФ и Росгвардии с детьми получат социальные выплаты на жилье, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, сотрудники органов правопорядка ежедневно рискуют жизнями, защищая россиян.

Сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии ежедневно рискуют своей жизнью, обеспечивая безопасность граждан и правопорядок в стране. Особенно это касается тех, кто выполняет боевые задачи в зоне СВО и приграничных регионах. Государство обязано обеспечить их и их семьи достойными условиями жизни и социальной защитой. Принятый законопроект — это комплексный документ, который затрагивает ключевые аспекты жилищного обеспечения и социальной поддержки. Мы расширяем круг лиц, имеющих преимущественное право на получение единовременной социальной выплаты на жилье. Теперь сотрудники с детьми, в том числе с детьми-инвалидами, смогут быстрее решить свой жилищный вопрос, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что это решение особенно актуально для многодетных семей, где более остро ощущается нехватка квадратных метров. По словам депутата, также вводится еще одна гарантия — оплата проезда для двух близких родственников к тяжело больному сотруднику.

Преимущественное право на получение единовременной социальной выплаты на жилье особенно важно для многодетных, где жилищная проблема стоит наиболее остро. Отдельный блок поправок касается поддержки семей погибших сотрудников и военнослужащих. Мы четко определяем сроки выплаты — не позднее года со дня гибели, чтобы семья не оставалась в неопределенности. Вводим и новую социальную гарантию — оплату проезда для двух членов семьи или близких родственников к тяжелобольному сотруднику. Это человеческое отношение, когда близкие могут быть рядом в трудную минуту без дополнительных финансовых затрат, — заключил Чаплин.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что новый закон о продлении «гаражной амнистии» до 2031 года упрощает оформление земли под такими строениями. По его словам, изменения также четко определяют, что нормы касаются именно личного, а не коммерческого строительства.