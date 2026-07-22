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22 июля 2026 в 13:02

«Нечем гордиться»: депутат о причинах кадровых изменений в командовании ВСУ

Депутат Журавлев: смена командования ВСУ говорит о плачевном состоянии армии

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Смена руководства в Вооруженных силах Украины свидетельствует о серьезных проблемах в армии, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, экс-главком ВСУ Александр Сырский полностью провалился на своем посту.

Нет ровным счетом никакой разницы, кто будет командовать украинской армией. Но сам факт лихорадочной смены горе-полководцев показывает, что ВСУ в плачевном состоянии. Они не сумели переломить ситуацию на поле боя, как хотел бы представить своим западным кураторам [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru). Успешных военачальников в отставку не отправляют, и Сырскому нечем гордиться. На этом посту он сумел осуществить только самоубийственное вторжение в Курскую область. Всем известно, чем оно закончилось, как, впрочем, и все другие задумки генерала, — высказался Журавлев.

Он подчеркнул, что украинские власти отчаянно ищут любые способы противостоять российскому наступлению, но от перемены мест слагаемых сумма не изменится. По словам депутата, Россия неизбежно одержит победу, независимо от того, кто будет командовать ВСУ.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что после отставки Сырского Зеленский утратил контроль над Украиной. По его мнению, президент лишился важного союзника, который играл ключевую роль в армии.

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