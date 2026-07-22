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22 июля 2026 в 13:14

«Посеять панику»: депутат об атаке ВСУ на холдинг «Мираторг» под Брянском

Депутат Иванов: ВСУ не смогут запугать россиян ударами по мирным предприятиям

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Удары Вооруженных сил Украины по мирным объектам не заставят россиян испытывать страх, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, украинские атаки нацелены на дестабилизацию экономики РФ.

Сегодня Брянская область вновь подверглась массированной атаке беспилотников. Враг нанес удары по производственным объектам агрохолдинга «Мираторг». Повреждены несколько корпусов, произошел пожар, нанесен существенный ущерб. Сам факт того, что враг бьет по нашим предприятиям, по нашей экономике, по рабочим местам, говорит, что они пытаются нас запугать. Они хотят дестабилизировать обстановку, посеять панику, нарушить работу предприятий, лишить людей работы. Но мы не должны поддаваться на эти провокации. Мы не позволим врагу сломить наш дух, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что Брянская область — это территория, населенная сильными людьми, которые продолжат работать, несмотря на все трудности. По словам депутата, все разрушенные объекты непременно будут восстановлены.

Я обращаюсь к жителям Брянской области: сохраняйте спокойствие и бдительность. Слушайте официальные сообщения, не верьте фейкам. Помогайте друг другу, поддерживайте тех, кто пострадал. Враг хочет, чтобы мы боялись. Но мы не испугаемся. Мы будем работать, восстанавливать и защищать свою землю. И мы победим. Спасибо нашим силовикам и спасателям за оперативную работу. А тем, кто стоит за этими атаками, я говорю: вы не добьетесь своего. Брянщина стояла, стоит и будет стоять. Победа будет за нами, — заключил Иванов.

Ранее врио главы Брянской области Егор Ковальчук завяил, что сотрудник охраны агропромышленного холдинга «Мираторг» получил ранение в результате атаки ВСУ. По его словам, в Погарском районе также пострадал еще один человек.

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