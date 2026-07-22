Трое мужчин кидались с ножом на детей в городском парке Троих мужчин задержали после угрозы убийством детям в городском парке ХМАО

В Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа задержали троих мужчин, подозреваемых в угрозах детям в парке Воинской славы, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УМВД. Правоохранители установили личности троих мужчин и задержали их. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством.

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что в парке Воинской славы неизвестные кидались с ножом на детей. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и члены добровольной народной дружины, — сообщили в ведомстве.

Ранее суд вынес приговор по делу о расправе над 20-летним молодым человеком в парке Кирова в Пятигорске. Преступление было совершено в марте 2025 года. Мальчик сообщил приятелям о возможном совершении мужчиной противоправных действий в отношении малолетней, находившейся с ними в одной компании.

До этого в Салехарде местному жителю вынесли приговор за нападение на знакомую с ножом. Мужчине назначили год и 10 месяцев лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.