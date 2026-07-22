Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 11:13

Лидер России поздравил с 80-летием балетмейстера Эйфмана

Путин поздравил балетмейстера Эйфмана с 80-летием

Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин поздравил балетмейстера, художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра балета и народного артиста РФ Бориса Эйфмана с 80-летием, следует из текста сообщения на сайте Кремля. Он пожелал ему доброго здоровья и успехов.

Уважаемый Борис Яковлевич! Примите теплые поздравления с 80-летним юбилеем. Ваш насыщенный профессиональный путь — яркий пример подвижнического, беззаветного служения избранному делу, — заявил Путин.

Глава государства подметил, что Эйфмана знают по всему миру как достойного представителя отечественной школы хореографии. По словам президента, неиссякаемая творческая энергия и смелость идей балетмейстера позволили ему создать театр, в котором царит дух свободы и новаторства. В нем вдохновенно трудятся талантливые артисты, режиссеры, художники.

Ранее Путин присвоил Эйфману звание Героя Труда. Глава России отметил многолетнюю работу народного артиста и его особые заслуги в развитии хореографического искусства.

Власть
Владимир Путин
балетмейстер
дни рождения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финэксперт объяснила, кому могут отказать в отпуске
Стало известно, что происходит на складах Wildberries после атаки БПЛА
Мошенники начали покушаться на святое
В МИД России объяснили, чего лишился Зеленский сменой главкома ВСУ
На Западе раскрыли число пострадавших в конфликте с Ираном военных США
Военэксперт ответил на вопрос о контрнаступлении ВСУ при Драпатом
На Западе нашли связь между Зеленским и украинскими националистами
Военэксперт объяснил цель ударов ВСУ по «Мираторгу» под Брянском
Ссора пьяного брата и сестры закончилась зверским убийством
Амурчанин высказал учительнице сына все наболевшее и поплатился
Врач назвал страшные последствия быстрого сброса веса
Глава почтового отделения на Ямале украла более полумиллиона рублей
Горят склады Wildberries на юге России: где были атаки ВСУ 22 июля, жертвы
Двое взрослых и четверо детей разбились в ДТП под Архангельском
Всплыли неприятные подробности из биографии нового премьера Украины
Известная итальянская актриса и ее дочь могут стать гражданками России
Лидер России поздравил с 80-летием балетмейстера Эйфмана
Сотню осужденных насильников выпустят на свободу в европейской стране
Толпа школьников надругалась над девочкой
Трое мужчин кидались с ножом на детей в городском парке
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.