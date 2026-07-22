Лидер России поздравил с 80-летием балетмейстера Эйфмана

Президент России Владимир Путин поздравил балетмейстера, художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра балета и народного артиста РФ Бориса Эйфмана с 80-летием, следует из текста сообщения на сайте Кремля. Он пожелал ему доброго здоровья и успехов.

Уважаемый Борис Яковлевич! Примите теплые поздравления с 80-летним юбилеем. Ваш насыщенный профессиональный путь — яркий пример подвижнического, беззаветного служения избранному делу, — заявил Путин.

Глава государства подметил, что Эйфмана знают по всему миру как достойного представителя отечественной школы хореографии. По словам президента, неиссякаемая творческая энергия и смелость идей балетмейстера позволили ему создать театр, в котором царит дух свободы и новаторства. В нем вдохновенно трудятся талантливые артисты, режиссеры, художники.

Ранее Путин присвоил Эйфману звание Героя Труда. Глава России отметил многолетнюю работу народного артиста и его особые заслуги в развитии хореографического искусства.