Путин присвоил Эйфману звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда советскому и российскому балетмейстеру Борису Эйфману. Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовых актов, глава государства отметил особые заслуги Эйфмана в развитии хореографического искусства.

За особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Эйфману Борису Яковлевичу, — говорится в документе.

Ранее Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 39-му полку радиационной, химической и биологической защиты и 16-му инженерно-саперному полку. Решение было принято за проявленные личным составом мужество, стойкость и героизм.

До этого Путин присвоил звание народного артиста России известному советскому и российскому актеру, члену Союза кинематографистов РФ Владимиру Конкину. Артист известен прежде всего ролью Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя».