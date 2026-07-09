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09 июля 2026 в 13:18

Путин присвоил Эйфману звание Героя Труда

Борис Эйфман Борис Эйфман Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда советскому и российскому балетмейстеру Борису Эйфману. Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовых актов, глава государства отметил особые заслуги Эйфмана в развитии хореографического искусства.

За особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Эйфману Борису Яковлевичу, — говорится в документе.

Ранее Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 39-му полку радиационной, химической и биологической защиты и 16-му инженерно-саперному полку. Решение было принято за проявленные личным составом мужество, стойкость и героизм.

До этого Путин присвоил звание народного артиста России известному советскому и российскому актеру, члену Союза кинематографистов РФ Владимиру Конкину. Артист известен прежде всего ролью Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя».

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Россия
Владимир Путин
Герой Труда
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