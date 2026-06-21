Путин присвоил новое звание актеру Конкину

Президент Владимир Путин присвоил звание народного артиста России известному советскому и российскому актеру Владимиру Конкину, соответствующий указ появился на портале правовых актов. Высокая государственная награда присуждена артисту, получившему всенародную любовь за роль Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя».

Присвоить почетные звания: «Народный артист Российской Федерации» Конкину Владимиру Алексеевичу — артисту, члену Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации», — отмечено в документе.

Ранее Путин высоко оценил актрису театра «Современник» Марину Неелову за ее исключительный дар и умение глубоко перевоплощаться, что завоевало симпатию публики. Он подчеркнул, что ее мастерство и преданность делу служат примером для всего театрального мира.

До этого Путин наградил актера и художественного руководителя театра имени Ермоловой Олега Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Артист был удостоен престижной награды за вклад в развитие культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.