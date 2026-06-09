Дрон ВСУ убил мирного жителя в российском регионе Оперштаб: при атаках БПЛА на Белгородскую область погиб человек

В результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины на Белгородскую область один человек погиб и двое получили ранения, сообщил оперативный штаб региона в МАКСе. Украинские силы продолжают наносить удары по территории области, отметили в ведомстве.

В поселке Красная Яруга мужчина получил крайне тяжелые травмы от атаки дрона. Врачи Краснояружской больницы боролись за его жизнь, но ранения оказались смертельными.

В поселке Быценков два FPV-дрона сдетонировали на территории частного дома. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями госпитализирован.

В селе Отрадное дрон ударил по машине. Мужчина с осколочным ранением кисти и акубаротравмой доставлен в больницу, автомобиль сгорел.

В Шебекинском округе повреждены грузовой автомобиль, кровля частного дома, а также фасад и остекление соцобъекта. В Белгородском округе при детонациях дронов посечены несколько автомобилей.

В Грайворонском округе повреждены кровли двух домов и хозпостроек. В Ракитянском округе выбиты окна, посечены забор и автомобиль. Информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Энергодару Запорожской области, ранена пожилая женщина. Как уточнил мэр города Максим Пухов, повреждены частные автомобили и многоквартирные дома.