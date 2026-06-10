В Новгородской области загорелся грузовой автомобиль с прицепом, сообщает «МК в Великом Новгороде». Инцидент произошел 9 июня в селе Бронница.

Сообщается, что все детали кабины сгорели, однако груз удалось спасти, так как он находился в прицепе. Во время пожара никто не пострадал. Причины пожара устанавливают специалисты.

Ранее сообщалось, что один из жителей дома в Балашихе, расположенного рядом с местом взрыва автомобиля, самостоятельно бросился тушить пожар. Он отметил, что водитель скончался в машине, и его достали уже мертвым.

До этого сообщалось, что пожар вспыхнул в одном из магазинов в здании торгового центра в городе Заволжье. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров, погибших и пострадавших нет.