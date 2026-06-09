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09 июня 2026 в 10:26

Очевидец раскрыл подробности взрыва машины в Балашихе

NEWS.ru: житель Балашихи кинулся самостоятельно тушить взорвавшееся авто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Один из жителей дома в Балашихе, расположенного рядом с местом взрыва автомобиля, самостоятельно бросился тушить пожар, заявил NEWS.ru очевидец инцидента. Он отметил, что водитель скончался в машине, и его достали уже мертвым.

Взрыв прогремел где-то в 5:20 или 5:25. Он был очень сильный, мы всей семьей проснулись от грохота. Выглянули в окно и увидели горящую машину. Один из соседей быстро выбежал, начал тушить пожар огнетушителем и вытащил водителя авто изнутри. Говорят, он в тот момент уже был мертв. Потом другие люди начали подбегать. Вызвали скорую, пожарных. Очень много дыма было, — сказал очевидец.

Ранее появилась информация, что в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи произошел взрыв автомобиля. По словам свидетелей, громкий хлопок раздался утром во дворе жилого дома. В этот момент водитель только сел в машину и собирался тронуться с места.

Затем стало известно, что погибшему в результате взрыва в Балашихе мужчине было 62 года. Машину BMW X3 он приобрел около года и восьми месяцев назад.

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