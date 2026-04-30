Дерматолог ответила, могут ли веснушки спровоцировать развитие рака Дерматолог Галлямова: веснушки не перерождаются в онкологические новообразования

На самом деле веснушки никогда не перерождаются в онкологические новообразования, заявила «Москве 24» дерматолог Юлия Галлямова. Эта особенность кожи лишь предупреждает о предрасположенности человека к появлению злокачественных опухолей.

Веснушки — это чисто эстетическая и генетическая особенность кожи. Обычно они появляются в детском возрасте и могут проходить во взрослом. А главное — никогда не перерождаются в онкологические образования. Все, у кого есть веснушки, должны максимально беречь кожу от солнечных лучей и обязательно пользоваться средствами с уровнем защиты SPF 50 при прогнозе ультрафиолетового индекса больше трех, — посоветовала Галлямова.

Врач отметила, что в зону риска развития меланомы и других злокачественных новообразований входят люди с первым типом кожи. Они отличаются особой чувствительностью к ультрафиолету.

Ранее врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, что привычка подпирать щеку рукой или наклонять голову набок может ускорять старение кожи и провоцировать появление морщин. Она добавила, что во время сна лицом в подушку кожа «сплющивается».