Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 16:10

Дерматолог раскрыла популярную привычку, которая ускоряет старение кожи

Дерматолог Скорогудаева: привычка подпирать щеку ускоряет старение кожи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Привычка подпирать щеку рукой или наклонять голову набок может ускорять старение кожи и провоцировать появление морщин, в беседе с «Москвой 24» предупредила врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева. Она добавила, что во время сна лицом в подушку кожа «сплющивается». Это приводит к смещению мягких тканей относительно костей черепа и образованию заломов.

Со временем складки углубляются, а ближе к 40 годам, когда эластичность кожи естественным образом ухудшается, в этом месте становятся заметны морщины, — пояснила дерматолог.

В связи с этим эксперт рекомендовала спать на спине. Однако такая поза может быть не совсем удобной, тогда как для здоровья кожи важен именно комфортный и полноценный ночной отдых. Поэтому стоит приобрести, например, специальную подушку с отверстием посередине и использовать ее, считает дерматолог.

Ранее врач Али Альмасри рассказал, что нарушения гормонального фона, повышенная активность сальных желез и жизнедеятельность кожных бактерий нередко приводят к развитию акне. Он отметил, что это заболевание далеко не всегда связано с проблемами с ЖКТ.

Здоровье
Россия
дерматологи
советы врачей
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.