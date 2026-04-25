Дерматолог раскрыла популярную привычку, которая ускоряет старение кожи

Привычка подпирать щеку рукой или наклонять голову набок может ускорять старение кожи и провоцировать появление морщин, в беседе с «Москвой 24» предупредила врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева. Она добавила, что во время сна лицом в подушку кожа «сплющивается». Это приводит к смещению мягких тканей относительно костей черепа и образованию заломов.

Со временем складки углубляются, а ближе к 40 годам, когда эластичность кожи естественным образом ухудшается, в этом месте становятся заметны морщины, — пояснила дерматолог.

В связи с этим эксперт рекомендовала спать на спине. Однако такая поза может быть не совсем удобной, тогда как для здоровья кожи важен именно комфортный и полноценный ночной отдых. Поэтому стоит приобрести, например, специальную подушку с отверстием посередине и использовать ее, считает дерматолог.

