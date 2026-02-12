Врач назвал главные факторы развития акне

Нарушения гормонального фона, повышенная активность сальных желез и жизнедеятельность кожных бактерий нередко приводят к развитию акне, заявил «Здоровью Mail» врач Али Альмасри. Он отметил, что это заболевание далеко не всегда связано с проблемами с ЖКТ. По словам врача, кожа — это самостоятельный орган, внутренние процессы в котором могут вызвать дерматологические заболевания.

Главными факторами развития акне являются внутренние процессы в самой коже: гормональный фон, активность сальных желез и жизнедеятельность специфических кожных бактерий, — отметил Альмасри.

По его мнению, при появлении акне логичнее и эффективнее обращаться не к гастроэнтерологу, а к дерматологу. После приема у этого врача также может понадобиться консультация гинеколога или эндокринолога. Эти специалисты смогут проверить гормональный фон, пояснил врач.

Ранее хирург Марият Мухина заявила, что привычка выдавливать прыщи может обернуться инфекцией и впоследствии менингитом и даже некрозом мозговой ткани. Во время такой процедуры человек рискует затронуть «треугольник смерти» — кровеносный синус, через который проходят лицевой нерв и сосудистые анастомозы. Они, в свою очередь, соединяются с мозгом.