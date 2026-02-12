Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 16:05

Врач назвал главные факторы развития акне

Врач Альмасри: нарушения гормонального фона могут привести к развитию акне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Нарушения гормонального фона, повышенная активность сальных желез и жизнедеятельность кожных бактерий нередко приводят к развитию акне, заявил «Здоровью Mail» врач Али Альмасри. Он отметил, что это заболевание далеко не всегда связано с проблемами с ЖКТ. По словам врача, кожа — это самостоятельный орган, внутренние процессы в котором могут вызвать дерматологические заболевания.

Главными факторами развития акне являются внутренние процессы в самой коже: гормональный фон, активность сальных желез и жизнедеятельность специфических кожных бактерий, — отметил Альмасри.

По его мнению, при появлении акне логичнее и эффективнее обращаться не к гастроэнтерологу, а к дерматологу. После приема у этого врача также может понадобиться консультация гинеколога или эндокринолога. Эти специалисты смогут проверить гормональный фон, пояснил врач.

Ранее хирург Марият Мухина заявила, что привычка выдавливать прыщи может обернуться инфекцией и впоследствии менингитом и даже некрозом мозговой ткани. Во время такой процедуры человек рискует затронуть «треугольник смерти» — кровеносный синус, через который проходят лицевой нерв и сосудистые анастомозы. Они, в свою очередь, соединяются с мозгом.

Читайте также
Врач раскрыл, в каком возрасте можно делать лазерную коррекцию зрения
Здоровье/красота
Врач раскрыл, в каком возрасте можно делать лазерную коррекцию зрения
Россиян предостерегли от привычки греть замерзшие руки под горячей водой
Здоровье/красота
Россиян предостерегли от привычки греть замерзшие руки под горячей водой
Стилист объяснил, как привести в порядок волосы после отпуска на море
Life Style
Стилист объяснил, как привести в порядок волосы после отпуска на море
Что произойдет с организмом, если есть по одному яйцу в день: неожиданные изменения заметны уже через две недели
Общество
Что произойдет с организмом, если есть по одному яйцу в день: неожиданные изменения заметны уже через две недели
Врач перечислила основные симптомы метеочувствительности
Здоровье/красота
Врач перечислила основные симптомы метеочувствительности
здоровье
красота
заболевания
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик рассказал, как изменится температура в Москве
Chanel зарегистрировал три товарных знака в России
Молодая мать оставила детей в квартире и стала фигуранткой дела
В Европе признали, что Макрон изолировал сам себя
Певец Абдразаков может занять кресло главы известного петербургского театра
В Польше испугались одного решения Макрона по России
В Тюмени раскрыли дело о заказном убийстве из-за спора о ребенке
В Москве задержали экс-главу FESCO и вице-президента компании
Безруков ответил на слухи о руководстве МХАТ
Синоптик ответил, когда в Москве наступит климатическая весна
В УЕФА рассказали, вернутся ли российские сборные на международные турниры
Мужчинам напомнили, какие анализы важно сдавать в зрелом возрасте
«Ни в коем разе»: Полина Диброва оценила отказ Елены Товстик давать развод
Полянский указал на молчание Запада после покушения на Алексеева
Названа стоимость недельного семейного отдыха Овечкина в Дубае
«Ни миллионы, ни доллары»: Диброва раскрыла условие брака с миллиардером
В соседней с Россией стране объявили охоту на один вид помета
Врач назвал главные факторы развития акне
Полянский указал на закономерность в атаках Киева на мирное население РФ
Психолог дала советы, как не впасть в депрессию до весны
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.