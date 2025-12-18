Врач предупредила о смертельной опасности выдавливания прыщей Хирург Мухина: выдавливание прыщей может привести к менингиту и некрозу мозга

Привычка выдавливать прыщи может обернуться инфекцией и впоследствии менингитом и даже некрозом мозговой ткани, заявила «Вечерней Москве» хирург Марият Мухина. Во время такой процедуры человек рискует затронуть «треугольник смерти» — кровеносный синус, через который проходят лицевой нерв и сосудистые анастомозы. Они, в свою очередь, соединяются с мозгом.

Под ногтями человека содержится огромное количество микробов и бактерий, и, если выдавить прыщ, можно легко спровоцировать вторичную инфекцию. В области «треугольника смерти» инфекция может поразить мозговые оболочки и вызвать менингит. Вслед за этим может начаться отек мозга, который затронет нервную ткань и нейроны мозга, что фактически способствует некрозу мозговой ткани, — предупредила Мухина.

Помимо этого, есть риск поражения лицевого нерва и возникновения асимметрии. В частности, выдавливание прыщей грозит односторонним гемипарезом, восстановление после которого может растянуться на год.

Ранее нутрициолог Алена Вавилова заявила, что людям, страдающим от акне, следует употреблять больше овощей, зелени, ягод, рыбы, яиц, нежирного мяса и круп. По ее словам, в рационе должно быть 80% цельных продуктов и лишь 20% — переработанных.