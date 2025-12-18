Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 16:26

Врач предупредила о смертельной опасности выдавливания прыщей

Хирург Мухина: выдавливание прыщей может привести к менингиту и некрозу мозга

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Привычка выдавливать прыщи может обернуться инфекцией и впоследствии менингитом и даже некрозом мозговой ткани, заявила «Вечерней Москве» хирург Марият Мухина. Во время такой процедуры человек рискует затронуть «треугольник смерти» — кровеносный синус, через который проходят лицевой нерв и сосудистые анастомозы. Они, в свою очередь, соединяются с мозгом.

Под ногтями человека содержится огромное количество микробов и бактерий, и, если выдавить прыщ, можно легко спровоцировать вторичную инфекцию. В области «треугольника смерти» инфекция может поразить мозговые оболочки и вызвать менингит. Вслед за этим может начаться отек мозга, который затронет нервную ткань и нейроны мозга, что фактически способствует некрозу мозговой ткани, — предупредила Мухина.

Помимо этого, есть риск поражения лицевого нерва и возникновения асимметрии. В частности, выдавливание прыщей грозит односторонним гемипарезом, восстановление после которого может растянуться на год.

Ранее нутрициолог Алена Вавилова заявила, что людям, страдающим от акне, следует употреблять больше овощей, зелени, ягод, рыбы, яиц, нежирного мяса и круп. По ее словам, в рационе должно быть 80% цельных продуктов и лишь 20% — переработанных.

заболевания
здоровье
врачи
красота
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Герасимов объяснил, зачем Европа пытается затянуть конфликт на Украине
Нарышкин сообщил о недавнем общении с главой MI6
Герасимов доложил, что происходит на всех направлениях в зоне СВО
Гастроэнтеролог ответила, какую порцию оливье можно съесть на Новый год
В США запретили смену пола для несовершеннолетних
Герасимов назвал главый источник военных угроз для России
Цены на ОСАГО взлетели на треть в двух регионах
«Красавица»: Путин назвал город, которым по-настоящему гордится
В Минфине Финляндии оценили пользу членства в еврозоне
Жесткий вариант СВО и шахты смерти ВСУ: новости СВО на вечер 18 декабря
Валуев назвал одну из стан Европы «проклятой»
5 секретов зимней охоты на косулю: как действовать тихо и законно
Витамины и микроэлементы после 40: почему еда уже не компенсирует дефицит
Офтальмолог назвала причину ухудшения зрения в преддверии Нового года
Раскрыто, кто возглавил банк «Александровский» после смерти председателя
Внук известной актрисы отдал мошенникам все семейные накопления
Сотрудник морга крал человеческие останки и продавал их: как его наказали?
Президент Грузии оценил отношения Тбилиси с ЕС
Историк кухни ответил, отличается ли российская икра от американской
Пьяный мужчина попытался убежать в тоннель московского метро
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.