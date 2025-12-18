«Чей портрет висит у вас в кабинете?» Топ-50 необычных вопросов Путину

19 декабря в 12:00 стартует прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. На ней глава государства в режиме реального времени подведет итоги уходящего года и ответит на самые актуальные и острые обращения простых россиян и журналистов. Мероприятие проходит с 2001 года — за этот период российский лидер провел в общей сложности 78 часов в диалоге с народом. Какие самые смешные и необычные вопросы получал Путин на прямых линиях и как он на них отвечал — в подборке NEWS.ru.

О пришельцах и роботах

Вы не инопланетянин?

— Нет, у меня есть доказательства и свидетели в лице моих родных, близких, моих детей, в конце концов.

На уроке нам рассказали, что в будущем человека может заменить робот. И вдруг он сможет заменить меня, маму, папу, бабушек и дедушек. Как вы думаете, стоит ли бояться роботов?

— Бабушку никто не заменит, ее заменить невозможно.

О детстве

Кем вы хотели стать в детстве?

— Каждый человек в разные периоды своей жизни по-разному относится к ценностям, которые его окружают. Я хотел быть и летчиком, но основная [мечта] — уже когда в старших классах — я хотел быть разведчиком. И я, как вы знаете, стал им.

Есть ли у вас друзья детства?

— Из ныне живущих личностей я бы хотел почаще встречаться со своими друзьями и близкими мне людьми — чайку с ними выпить, пообщаться, поговорить… Некоторые у меня друзья сохранились еще с детства, поэтому я этим очень дорожу.

Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Завидуют ли вам одноклассники и общаетесь ли вы с ними?

— Это приличные люди, и отношения у меня с ними хорошие. Мне кажется, что они меня поддерживают… Рады так же, как и я бы от души порадовался любым результатам в их жизни.

Какой школьный учитель вам запомнился больше всего?

— У нас была Тамара Павловна Чижова, до сих пор помню, с первого по четвертый класс. Очень добрый человек. Я помню ее очень хорошо. Вера Дмитриевна Гуревич, которая учила нас с пятого по восьмой класс. Я до сих пор поддерживаю с ней отношения.

Почему нужно слушаться взрослых?

— Я думаю, что если требования справедливы, то нужно слушаться. Потому что исхожу из того, что взрослые, которые вас окружают, хотят вам только добра.

Возможно ли отменить двойки по физкультуре?

— Моя позиция заключается в том, что физкультурой должны заниматься все и никто не должен прикрываться справкой о здоровье для того, чтобы не заниматься физкультурой. А если действительно ограничения по здоровью есть, то с этими студентами нужно работать отдельно. Должны быть разработаны специальные методики, которые бы не убивали человека, а, наоборот, помогали бы ему восстанавливать свое здоровье. На мой взгляд, можно было бы ограничиться и зачетом. Но это дело специалистов, во всяком случае, перегибы в любом случае в любой сфере недопустимы.

В какие игры вы любили играть, когда были маленьким?

— Так же как все, наверное, в ленинградских дворах тогда: в прятки и в пятнашки. Салочки еще в некоторых местах называют.

Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

О работе и отдыхе

Когда вы заработали свои первые деньги и на что потратили?

— Первые деньги я реально заработал, будучи бойцом строительного студенческого отряда. <…> Я распорядился ими неправильно. Не буду рассказывать как.

Чей портрет висит у вас в кабинете?

— У меня нет портрета в кабинете. У меня есть в одном кабинете икона, а во втором кабинете стоит бюст Ломоносова.

Что вы делаете в свободное время?

— Работаю.

Когда вы отдыхаете, поете ли вы песни? Если поете, то какие?

— Во-первых, у меня не так бывает много времени для отдыха, а во-вторых, у нас ведь как говорят: если отдыхают люди — посидят-посидят немного да и выпьют, а если бокал поднимут, то уж обязательно что-то и споют. Я же русский человек, поэтому я мало чем отличаюсь от подавляющего большинства наших граждан в этом смысле. А что поем? Русские песни, советские. Они мелодичные, красивые и содержательные.

Что вы едите на завтрак?

— Обычно это творог, мед, немного яичницы или каши. Иногда просто йогурт. Чаще всего — творог с медом.

Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Фото: kremlin.ru

Как боретесь с ленью?

— Во‑первых, насколько я помню, психологи считают, что лень — это вполне нормальное состояние человека, вызванное тем, что организму хочется отдохнуть. И нужно уметь отдыхать, но нет никакого другого способа бороться с ленью, как начать работать.

В какое образовательное учреждение надо поступить, чтобы стать президентом?

— В любое, главное — хорошо учиться.

Кому подчиняется президент?

— Российскому народу, избирателю.

О политике

Кому бы вы помогли в первую очередь, если бы увидели тонущих Эрдогана и Порошенко?

— Если кто-то решил утонуть, то спасти его невозможно. Мы готовы протянуть руку помощи и руку дружбы любому нашему партнеру, если он этого хочет. Россия протянет руку помощи любому своему партнеру в трудной ситуации, если он сам этого захочет.

Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Фото: kremlin.ru/Сергей Савостьянов, ТАСС

С кем из ныне живущих или ушедших личностей вы бы выпили чаю?

— С бывшим канцлером ФРГ Гельмутом Колем. На протяжении длительного времени он приезжал ко мне в гости, даже когда перестал быть канцлером, — нечасто, но регулярно.

Очень был интересный человек президент Франции [Жак] Ширак. Он был энциклопедист: что ни спросишь — все знает. На все у него было свое мнение, и он его придерживался.

Немного другим, теплым в общении, но деятельным, хватким был Берлускони. Бывший премьер-министр Италии сделал многое для развития отношений между странами. И, несмотря на все происходящее сейчас, в итальянском обществе есть симпатия к России — в том числе благодаря Сильвио Берлускони.

Что вы чувствовали, когда ночевали на ранчо у американского президента Джорджа Буша — младшего?

— Я не очень был взволнован тем, что ночевал на даче Буша. Я думаю, что он должен был сам думать о том, что происходит, если он запустил к себе бывшего сотрудника советской внешней разведки.

Вам на политическом олимпе не одиноко?

— Нет, не одиноко. Потому что это тот случай, когда, что называется, один в поле не воин. Дело в том, что добиваться положительных результатов, вообще результатов работы — это касается не только России, а любой другой страны мира — можно, только опираясь на дееспособную, эффективную команду профессионалов и единомышленников. У меня такая команда есть.

Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Об интересах

Вы, безусловно, талантливый человек: можете спеть, можете сыграть [на рояле]. А какой талант еще у вас есть?

— Это очень сильно сказано — сыграть на рояле. Меня научил приятель двумя пальцами тыкать по клавишам, что я и реализовал.

Какую самую крупную рыбу вы когда-нибудь ловили?

— Я знаю, что рыбаков и любителей это беспокоит, читал это тоже, в интернете видел. Но честно говорю: при мне измеряли — было 20 кг, хотя многие считают, что она маловата была, на столько не тянет. Тем не менее это то, что я видел. Может быть, там кто-то рядом стоял, немножко грузик подвесил, но я этого не заметил.

Какой ваш самый любимый фильм?

— «Чапаев», конечно.

Три художественных произведения, которые впечатлили вас больше всего и повлияли на вас?

— Давайте так скажем: это «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, это Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром и «Колобок».

Почему? Просил бы на это обратить внимание и вновь вернуться к этому произведению всех моих коллег, которые занимают то или иное высокое должностное положение. Потому что как только вы, уважаемые коллеги, начнете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то вы рискуете быть съеденными.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» Фото: kremlin.ru/Сергей Савостьянов, ТАСС

Кто ваш любимый эстрадный исполнитель?

— У меня много любимых эстрадных исполнителей, некоторые здесь в зале присутствуют; со многими из них я дружу лично в течение многих лет и очень рад этому. У нас не только на эстрадной сцене, у нас и на политической сцене, и в театрах очень много ярких, выдающихся людей.

Что вы больше любите — селедку под шубой или оливье?

— Смотря что закусывать.

Слышали ли вы когда-нибудь анекдоты о себе?

— Да, анекдоты слышал, но не помню их. Вы думаете, я их запоминаю, что ли? Я ни одной книжки о себе не прочитал, а анекдоты уж точно не запоминаю.

Играете ли вы в шахматы? Если да, то с кем в последний раз играли?

— По поводу шахмат. Вы знаете, я у одного молодого человека спросил недавно: «Сыграем в шахматы?» Он говорит: «Давай». Я спрашиваю: «Как думаешь, я выиграю?» Он на меня посмотрел снизу вверх и говорит: «Вряд ли». Это говорит о чем? О том, что нужно постоянно работать над собой. Я постараюсь это делать.

О вере и доверии

Когда вы впервые поверили в Бога?

— Это очень интимный вопрос… Сложно говорить об этом публично. На мой взгляд, каждый человек рождается с верой в Бога в душе. Только разные люди начинают понимать это в разное время.

Что нужно сделать, чтобы желания сбывались?

— Нужно верить в хорошее и проявить силу и волю, чтобы добиться результата!

Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как вы определяете, кому верить, а кому нет?

— В деле, которым я занимаюсь, нужно оперировать другими категориями. Здесь вопрос не в доверии, а в гарантиях, и я стараюсь прежде всего обращаться к этим категориям и использовать их в своей работе и на международной арене, и даже внутри страны. Всегда нужны гарантии исполнения тех или иных решений.

Когда все будет хорошо?

— Люди, которые любят выпить, у нас говорят так, что всю водку выпить невозможно, но стремиться к этому надо. Все, наверное, никогда не будет хорошо. Но мы будем к этому стремиться.

О личном

Бывает ли вам стыдно?

— Конечно, да, как и любому нормальному человеку. Был случай: однажды передо мной на колени упала женщина, передала записку с просьбой. Я поручил помощникам ознакомиться с ней, но они, к сожалению, потеряли записку. Мне стыдно до сих пор.

Какой подарок вам запомнился больше всего?

— Я думаю, что очень многие и в зале этом, и те, кто нас слушает и видит, согласятся, что самый большой подарок — это дети и дети наших детей. Это подарок от Всевышнего.

Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вы ругаетесь матом, когда точно знаете, что вас не снимают? Если да, то на кого?

— Бывает, на себя только.

Счастливы ли вы?

— Это философский вопрос. Я бесконечно благодарен судьбе и гражданам России за то, что они доверили мне быть главой Российского государства. В этом вся моя жизнь. Достаточно ли этого для счастья — я не знаю, это отдельная тема.

Что нужно, чтобы быть счастливым?

— Я думаю, что для того, чтобы быть счастливым, нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать.

Кто крахмалит ваши воротнички и гладит сорочки?

— Вы знаете, там, где я живу, в Огарево, есть химчистка. Там работают люди, женщины работают. Спасибо большое за этот вопрос. Почему? Потому что у меня есть возможность сказать им большое спасибо, поблагодарить их. Я их очень редко вижу, но всегда восхищаюсь результатами их труда. Говорю это без всякой иронии. Когда я надеваю эти рубашки, смотрю — как будто они только что из магазина. Большое вам спасибо. Конечно, надо, особенно на таких мероприятиях, как сегодняшнее, когда миллионы людей на тебя смотрят, выглядеть прилично, соответствовать ведущим.

Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Фото: kremlin.ru/Сергей Савостьянов, ТАСС

О трудностях

Как вы выдерживаете все напасти?

— Во-первых, к этим напастям надо относиться как к неизбежному, потому что люди в моем положении должны исходить из того, что это абсолютно естественное дело. Здесь очень важно быть уверенным в правильности того курса, согласно которому ты движешься. Тогда как ледокол можно идти через любую ледовую толщу, понимая, что происходит, но не особенно обращая внимания на то, что происходит вокруг, а стремясь к цели, которую ты перед собой ставишь.

Почему вас обзывают разные иностранцы, а вы молчите?

— Это зависит от уровня культуры. Я уже говорил когда-то: кто как обзывается, тот так и называется. И делается это, на мой взгляд, от бессилия. А зачем нам демонстрировать это бессилие? У нас достаточно аргументов, чтобы четко и ясно излагать свою позицию.

Можете ли вы прощать обиды и легко ли вам это дается?

— Прощать обиды могу, но с трудом.

Что помогает переживать стресс?

— Чувство долга. Я без всякого пафоса могу сказать: я за многие годы приучил себя, что нужно стремиться к тому, чтобы выбирать самое главное и делать все для достижения поставленных целей.

Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Фото: kremlin.ru/Сергей Савостьянов, ТАСС

Почему вы такой вежливый?

— Не думаю, что я такой уж вежливый. Тем не менее, во‑первых, я хоть и во дворе рос, но все‑таки в питерском дворе, а в Питере и внешняя среда вызывает к определенной гармонии. Это не пустые слова, это на самом деле так.

Внешняя среда, архитектура города очень гармоничная, она не может не оказывать влияния на человека, на формирование его понимания, что такое гармония, — первое.

Второе: все‑таки и Эрмитаж, и Русский музей, и БДТ — все это часть среды, в которой я рос. И политическая культура — это часть нашей общей культуры. И если у кого‑то этого не хватает, то это их проблема.

Третье: я все‑таки представляю Россию, и Россия — высокообразованная страна, с высоким уровнем культуры. Об этом я никогда не имею права забывать.

И, наконец, четвертое: ведь часто, когда отношения между странами становятся критичными, сложными и разрушаются, чуть ли не последним инструментом возможного восстановления отношений являются отношения между первыми лицами, и дверь в этом смысле никогда нельзя захлопывать. Это в интересах страны и в интересах наших людей. Об этом я тоже никогда не должен забывать.

О России

Какое время в истории нашей страны вы считаете самым лучшим?

— У нас много было славных периодов в истории России. Еще до петровских времен и Петра I, который провел крупные реформы, которые преобразили страну. В период Екатерины Великой были сделаны самые большие территориальные приобретения. А, скажем, в период правления Александра I Россия превратилась в то, что сегодня называется супердержавой. Это совершенно очевидный факт.

Поэтому все это, да и многое другое, может и должно нами изучаться. Мы должны помнить об этом, отдавать дань уважения всем, кто достиг этих выдающихся результатов, и быть достойными их примера.

Знаете ли вы, как живут простые люди в России сегодня?

— Знаю, конечно. Во-первых, у меня общение есть до сих пор. Во‑вторых, я недавно рассказывал своим коллегам по поводу того, как моя семья жила. Рассказал о том, как у меня папа лазил счетчик смотрел, каждую копеечку высчитывал, чтобы вовремя и в полном объеме заплатить за электричество. У меня до сих пор есть привычка: я не могу оставить включенным свет. Когда я выхожу из помещения, всегда выключаю свет. Поэтому я это очень хорошо знаю.

Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Фото: kremlin.ru/Сергей Савостьянов, ТАСС

Что бы вы сказали Владимиру Путину образца 2000 года?

— Что бы сказал? Я бы сказал: верной дорогой идете, товарищи. От чего бы предостерег? От наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнеров.

По поводу советов, напутствий: надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере — залог успеха в возрождении, в становлении и развитии России.

Что вы любите больше всего?

— Россию.

О преемниках и двойниках

Правда ли, что у вас много двойников?

— Я смотрю, вы можете быть на меня похожим и говорить моим голосом. Но я подумал и решил, что [быть] похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек — этим человеком буду я. Так шутил один из наших деятелей. Что касается искусственного интеллекта, да, это мой первый двойник, кстати сказать.

Готовите ли вы своего преемника?

— Это вопрос традиционный. Я, безусловно, всегда об этом думаю. Преемника в классическом смысле слова — нет, его определит российский народ, избиратель Российской Федерации. Но, конечно, я думаю о том, чтобы у нас подросло новое молодое поколение управленцев, ответственных людей, которые будут в состоянии взять на себя ответственность за Россию.

